Futre teve resposta e 'contra-atacou': filho de Sanz recorda desejo de ir para o Real

A final da Liga dos Campeões de 2016 ficou marcada pela polémica. Aos 16 minutos, Sergio Ramos adianta o Real Madrid no jogo frente ao rival Atlético, um golo que o árbitro de então, Mark Clattenburg, vem agora assumir que foi apontado em posição de fora-de-jogo: "O golo do Real Madrid foi em fora-de-jogo", disse taxativamente o juiz inglês. Os merengues levaram o troféu nos penáltis (5-3), já depois de os colchoneros empatarem por Ferreira-Carrasco no tempo regulamentar.





No tanto como me quisieron a mí. No pude corresponder el amor https://t.co/mOIoSg9Xny pic.twitter.com/p6JZXMhYE0 — Paulo Futre (@PauloFutre) May 16, 2020

Nas redes sociais, o Atlético Madrid deixou expressa a sua admiração ao partilhar as declarações de Clattenburg e Futre, lenda colchonera, gracejou com a situação ."Estou a adorar controlar as redes sociais do Atlético", vincou o antigo extremo português.Contudo, o ex-futebolista, de 54 anos, não ficou sem resposta que surgiu por parte de Lorenzo Sanz, filho do antigo presidente do Real Madrid com o mesmo nome que faleceu de covid-19 já este ano. "Antes ou depois de querer ser do Real?", interrogou Sanz, partilhando uma entrevista em que Futre expressa esse desejo.O campeão espanhol pelo Atlético Madrid e agora comentador de televisão não perdeu tempo em resposta a Sanz. "Não tanto como me quiseram a mim. Não responder ao amor", atirou.Há dois dias, Paulo Futre recordou o momento em que esteve para assinar pelo Real Madrid , em 1993, altura em que envergava a camisola dos franceses do Marselha. "O Real e o Marselha chegaram a acordo. Após vários dias de negociações, quando tinha o contrato em cima da mesa para assinar, fui à casa de banho e os meus filhos, que eram pequenos, vieram atrás de mim. Antes de fazer as necessidades, olhei para eles e pensei 'como vou jogar pelo Real depois de jogar pelo Atleti?'. Então decidi não assinar e pedi desculpa", lembrou em entrevista ao 'AS'.