Futre: «Vivo com medo de tropeçar no banho e que marquem penálti para o Real Madrid»

Em período de confinamento devido ao coronavírus, Paulo Futre tem animado as redes sociais com várias publicações que vão desde os agradecimentos perante os elogios diários que recebe por parte de adeptos do Atlético Madrid, à recordação de momentos marcantes da sua carreira e também as 'bicadas' aos rivais do Real Madrid.

Depois de a meio da semana, após as palavras de Mark Clattenburg, ter deixado a sua indireta aos rivais , esta sexta-feira voltou a atacar, agora com uma frase que promete fazer furor. "Vivo com medo de tropeçar no banho e que marquem penálti para o Real", escreveu o comentador da CMTV nas redes sociais.