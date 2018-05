Futre

Paulo Futre voltou a deixar uma provocação ao Real Madrid. Depois da vitória do At. Madrid na final da Liga Europa, o português já tinha dito que ficaria à espera dos merengues "para deixar claro quem manda de verdade na Europa", e agora publicou nova mensagem a 'picar' o rival colchonero.Aproveitando a polémica em torno da mudança de símbolo dos rojiblancos, Futre apresentou uma versão inspirada no emblema do Liverpool e perguntou: "O novo escudo do Atlético está a gerar polémica?"