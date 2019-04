«Ganhei ao Real Madrid, já posso morrer tranquilo»

Um golo de Embarba (23’) obtido na conversão de um penálti bastou para o Rayo Vallecano de Bebé (titular) superar (1-0) o Real Madrid e saltar para o penúltimo lugar, mantendo viva a esperança da permanência. No final, o treinador do Rayo, Paco Jémez, valorizou o trabalho da sua equipa e fez uma curiosa declaração."Fizemos um jogo espectacular em todos os aspectos. Já não sonhava que algum dia ganharia ao Real Madrid. Agora já posso morrer tranquilo", declarou.Zidane sofreu a segunda derrota na Liga. A sua equipa, essa, há muito baixou os braços, encontrando-se a 18 pontos do campeão e arquirrival Barcelona."O que disse aos jogadores fica no balneário. Mas hoje foi tudo, a atitude, tudo. Não nos entregámos ao jogo, não houve duelos, não corremos, nada! Há encontros difíceis, quando o rival corre mais deixa-nos em dificuldades. Mas nós não fizemos nada do que devíamos fazer em campo", lamentou o treinador do Real Madrid."Só quero que a época acabe. Contra o Getafe estávamos aborrecidos mas houve algumas coisas. Contra o Athletic Bilbao também mas hoje não houve nada. Do primeiro ao minuto 90, nada", acrescentou.