Gareth Bale equaciona acabar a carreira... daqui a seis meses

Aos 32 anos, Gareth Bale poderá surpreender tudo e todos e colocar um ponto final na carreira de futebolista. O avançado galês que custou 101 milhões aos cofres do Real Madrid em 2014 tem passado ao lado da temporada com problemas físicos e apenas conta três presenças oficiais pelos espanhóis em 2021/22. Por isso, de acordo com o 'The Athletic', Bale pensa dizer adeus ao futebol já em junho.O esquerdino que conquistou quatro Ligas dos Campeões pelos merengues está a seis meses do final do vínculo com a equipa dirigida por Carlo Ancelotti. A decisão final poderá ser tomada em março, quando o País de Gales medir forças com a Áustria no acesso a um lugar na fase final do Campeonato do Mundo que terá lugar no Qatar, no final do presente ano civil.Em caso de fracasso com a seleção na qual é capitão, Bale poderá colocar um ponto final na carreira, ainda que com frustração plena. Mesmo com vários anos pela frente ainda com qualidade para pisar os relvados, a segurança financeira está assegurada pelo craque galês, sendo que o fim de carreira não apoquentaria um jogador que teve a última presença pelo Real a 28 de agosto.Na última época, Bale esteve emprestado ao Tottenham e cumpriu 34 jogos oficiais, apontando 16 golos.