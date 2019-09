Gareth Bale quebra o silêncio sobre Real Madrid

Depois de um verão em que era dado como na porta de saída do Real Madrid, Gareth Bale quebrou o silêncio. O internacional galês diz que não se deixa influenciar pela opinião pública e que não liga às críticas.





"Não ouço os críticos, porque eles não percebem nada. Não leio nada, não ouço nada. A maioria das pessoas não sabe nada da situação, não percebe. O que escrevem significa zero", afirmou Bale na conferência de imprensa da seleção do País de Gales."Tive umas férias boas. Voltei bem na pré-época e continuei a trabalhar. O que aconteceu ficará dentro do clube. Se quiserem respostas, perguntem ao Real Madrid", referiu ainda o internacional galês que não esconde que os últimos meses "não foram ótimos mas também não foram os piores". "Lembro-me que fiquei um ano sem jogar com Harry Redknapp", especificou."Sou profissional e sou pago para jogar futebol. É natural que existam altos e baixos e as pessoas gostam de falar. Continuo a trabalhar no duro para fazer as coisas bem", sublinhou o avançado que chegou a Madrid em 2013.