Gelson apontado ao onze

Gelson Martins, de 23 anos, é apontado ao onze inicial do Atlético Madrid para o jogo de hoje, no qual os colchoneros visitam o reduto do Sant Andreu (3ª divisão espanhola), na 1ª mão dos 16 avos-de-final da Taça do Rei, segundo avança a imprensa espanhola. Caso se confirme, o extremo português vai estrear-se a titular na equipa de Diego Simeone. Até ao momento, Gelson somente foi utilizado em três partidas da liga espanhola, somando apenas 57 minutos pelo Atleti esta época.

Mas as estreias a titular podem não ficar por aqui, pois Vitolo também é apontado ao onze colchonero. O extremo espanhol apenas foi utilizado em um jogo da liga.

Simeone fora do banco

O técnico do At. Madrid não vai estar no banco, fruto da suspensão de três jogos que transita da temporada passada. El Cholo foi expulso no jogo da 2ª mão dos ‘quartos’ da Taça, frente ao Sevilha, eliminatória na qual os madrilenos foram eliminados.