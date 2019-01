Gelson Martins aceita ser emprestado para jogar

A chegada de Álvaro Morata ao Atlético Madrid obriga necessariamente a saídas, por causa do fair-play financeiro. E um dos candidatos a deixar os 'colchoneros' é Gelson Martins, que se mostra recetivo a um empréstimo.O jornal 'As' escreve esta terça-feira que o português aceita ser emprestado, com o intuito de jogar mais. Em Madrid o jogador português, que rescindiu unilateralmente com o Sporting no verão, esteve em apenas 12 dos 31 jogos da equipa e em apenas quatro foi titular. Jogou no total 446 minutos.Acrescenta o mesmo jornal que a Premier League é o destino que mais seduz Gelson, mas o jogador já teve propostas de Itália e de França.