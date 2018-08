Gelson Martins fez este domingo, na Alemanha, o primeiro jogo com a camisola do Atlético Madrid, com um empate a um golo frente ao Estugarda, 7.º classificado da última Bundesliga. Diego Simeone apostou no internacional português e em Thomas Lemar para o onze inicial, dois reforços para 2018/19.

Ambos os jogadores realizaram uma boa primeira parte, que terminou sem golos. Gelson e Lemar foram substituídos ao intervalo e pouco depois a formação colchonera sofreu um golo marcado por Divadi, aos 58 minutos, na conversão de um penálti. O Atlético respondeu quase de imediato por Joaquín Muñoz, aos 59’. As substituições quebraram muito o jogo e o resultado só não foi pior para os espanhóis porque Thommy falhou um penálti aos 71’.

