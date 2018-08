Continuar a ler

O jogador foi apresentado em 31 de julho como jogador do Atlético de Madrid e o Sporting fez uma participação à FIFA, com pedido indemnizatório e aplicação de sanções desportivas.O Atlético Madrid, treinado pelo argentino Diego Simeone, vai fazer um estágio em Bruneck, Itália, para continuar a preparar a nova época, a qual terá início para os colchoneros com a Supertaça Europeia, diante do Real Madrid, em 15 de agosto.No grupo que segue para Itália, Simeone não conta ainda com os campeões mundiais Lucas Hernandez ou Griezmann, mas sim com o médio Lemar, também campeão com a França.Os uruguaios Diego Godín e Giménez, o brasileiro Filipe Luís ou o espanhol Diego Costa, que também estiveram presentes no Mundial, são outras baixas de peso no estágio em Bruneck.