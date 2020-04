Gémeas do Bétis enganaram um árbitro para evitar um jogo de castigo

Ana é defesa-central e Laura atua no meio-campo. As irmãs González têm 25 anos, são gémeas e representam a equipa feminina do Bétis no principal campeonato de futebol feminino em Espanha.

Aproveitando a paragem competitiva devido à pandemia da covid-19 as gémeas naturais de Sevilha, que também treinam equipas jovens do Bétis, estiveram à conversa com os fãs na página de Instagram da equipa feminina do clube e revelaram um episódio bastante caricato com... um árbitro.

Questionadas sobre se já tinham jogado com números trocados, as irmãs negaram mas revelaram a forma como uma vez enganaram um juiz para que uma delas não fosse suspensa. Laura preparava-se para ver um cartão amarelo e se isso acontecesse ficaria impedida de jogar a partida seguinte, mas disse ao árbitro que foi a irmã a cometer a falta e este acreditou.



"Ela disse ao árbitro que não tinha sido o número 5, mas o número 4. O árbitro confiou totalmente nela e apontou o cartão amarelo para mim", contou Ana, garantindo que foi "a única vez" que se aproveitaram das semelhanças físicas evidentes no futebol.