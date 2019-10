Gerard Piqué responde aos críticos: «Quanto melhor jogo mais os f...»

Gerard Piqué foi convidado do programa 'El Hormiguero' e reagiu com humor quando lhe perguntaram sobre as trocas de camisolas com os jogadores do Real Madrid no final dos clássicos. Falou também dos críticos e da forma como gosta de lhes responder em campo."Nunca vesti uma camisola do Real Madrid. Já troquei com um ou outro jogador, mas nunca vesti, por causa da alergia e tal...", disse o capitão do Barcelona.Sobre as polémicas em que por vezes se vê envolvido o defesa diz que até gosta. "O mundo do futebol é um espectáculo, é tudo uma farsa, tudo o que leem nos jornais é mentira. As relações entre os jogadores são fantásticas, quando nos metemos em confusões é porque queremos, queremos apimentar um pouco as coisas", contou.O jogador reconhece que em jovem deixava-se afetar pelas críticas. "Com o tempo aprendes a relativizar e sabes que quando perdes vais ser criticado e que quando ganhas vão elogiar-te, mesmo que não tenhas jogado bem. Há duas semanas estávamos numa grande crise e agora que ganhámos quatro jogos mudou tudo. Depende sempre do resultado. Mas ter gente contra mim motiva-me, porque quanto melhor jogo mais os f..."