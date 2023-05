Getafe apresenta queixa contra Real Madrid por substituição irregular no dérbi

O Getafe apresentou à Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) uma queixa contra o Real Madrid na sequência de um momento ocorrido no mais recente duelo entre as duas equipas, que terminou com vitória dos merengues por 1-0 . O Getafe alega que uma das substituições que o rival efetuou é contra o regulamento e, por esse motivo, avançou com a denúncia.A substituição aconteceu aos 84 minutos de jogo: Ancelotti lançou Odriozola para o lugar de Asensio, mas logo depois da alteração acontecer, Camavinga pediu para ser substituído. Após alguns segundos de apreensão, Asensio (que já estava a caminho do banco de suplentes) regressou ao relvado e Odriozola acabou por render o médio francês.Ora, a regra refere que "as substituições se tornam efetivas quando um suplente entra no terreno de jogo. A partir desse momento, o jogador que sai passa a ser um jogador substituído". Neste sentido, o Getafe considera que Asensio já tinha saído... e voltou a entrar.O 'AS' garante, no entanto, que a queixa deverá ser arquivada, uma vez que seria apenas considerada uma infração leve, não passível de castigo. À mesma fonte, o presidente do Getafe frisou não ter de dar "explicações a ninguém".