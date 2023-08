Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Getafe-Barcelona, 0-0: catalães esbarram no muro Campeão arranca defesa do título com um nulo. Raphinha e Xavi expulsos em encontro polémico





Raphinha viu o vermelho na 1ª parte

• Foto: epa