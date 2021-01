Getafe e Celta de Vigo eliminados da Taça do Rei por equipas do terceiro escalão

O Córdoba e o Ibiza, duas equipas da II Divisão B espanhola (terceiro escalão), causaram esta terça-feira sensação ao eliminarem dois adversários da La Liga, Getafe e Celta de Vigo, na segunda eliminatória da Taça do Rei de futebol.

Se ambas as vitórias foram surpreendentes, a do Ibiza roçou o escândalo, visto que a equipa da II Divisão B goleou o Celta de Vigo por 5-2, enquanto o Córdoba recebeu e venceu o Getafe por 1-0.

O treinador do Celta de Vigo, o argentino Eduardo Coudet, operou uma revolução na equipa em relação ao jogo anterior, com o Real Madrid, da 17ª jornada do campeonato, que perdeu por 2-0, tendo mantido apenas um jogador, o médio peruano Renato Tapia. Também o técnico do Getafe, Bordalás Jiménez, conservou apenas dois titulares do jogo anterior, frente ao Valladolid, em casa, que perdeu por 1-0, o defesa camaronês Allan Nyom e o avançado Angel.

Para a vitória do Córdoba houve o contributo direto de um jogador português, Thierry Moutinho, avançado de 29 anos, que se transferiu dos romenos do Steaua de Bucareste para o Córdoba na época passada e que já representou clubes como o Cluj, também da Roménia, e outros espanhóis como o Albacete, o Tenerife, o Maiorca e o Leonesa.

O único golo da partida foi marcado pelo avançado espanhol Luís Ledesma, após assistência de Thierry Moutinho, logo aos seis minutos, e o Getafe não foi capaz de responder, apesar de o técnico Bordalás Jiménez ter lançado cinco habituais titulares na segunda parte, Dakonam, Cucu, Arrambarri, Portillo e Mata.

Já o Ibiza chegou a uma vantagem de 3-0 antes da meia hora, com golos de Sérgio Castel, aos 12 e 27 minutos, e de Mateo Perez, aos 28, vantagem que dilatou já na segunda parte, aos 61, por Manuel Molina, de penálti.

A perder por 4-0, o técnico argentino Eduardo Coudet, decidiu lançar em campo, aos 63 minutos, quatro titulares, Brais Mendez, Alfonso González, Denis Suarez e Santi Mina, e aos 81 o médio escocês Jordan Holsgrove.

Santi Mina reduziu para 4-1, aos 79 minutos, Holsgrove fez o segundo golo dos galegos, aos 87', o mesmo Santi Mina ainda desperdiçou um penálti aos 90+1, mas o Ibiza fecharia o resultado aos 90+3, com o seu quinto golo, por Angel Rodado.