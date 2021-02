Getafe regressa às vitórias frente ao Valencia

O Getafe regressou este sábado às vitórias na Liga espanhola, após seis jogos sem vencer, com um triunfo por 3-0 na receção ao Valencia, para a 25.ª jornada, tendo ambas as equipas trocado de posição na tabela.

A formação do Getafe, que ascendeu ao 13.º lugar, com os mesmo 27 pontos do Valencia (14.º), marcou pelo uruguaio Mauro Arambarri, aos 39 minutos, Jaime Mata, aos 55', e Carles Aleñá, aos 87', e beneficiou da expulsão do francês Mouctar Diakhaby, aos 51'.

O Valencia, que vinha de um triunfo por 2-0 frente ao Celta de Vigo, surgiu em Getafe com o português Thierry Correia a titular. Os seus compatriotas Gonçalo Guedes e Ferro não chegaram a sair do banco valenciano.

O Osasuna venceu por 1-0 em casa do Alavés, com um golo de Kike Barja, aos 77 minutos, e segue no 12.º lugar, com 28 pontos, com mais um do que a dupla Getafe (13.º) e Valencia (14.º). O Alavés é 17.º, com 22 pontos, sendo o primeiro clube acima da linha de despromoção.

O FC Barcelona venceu o Sevilha por 2-0 e subiu provisoriamente ao segundo lugar da liga, com um ponto de vantagem sobre o Real Madrid, que só joga na segunda-feira com a Real Sociedad.

Em Sevilha, e com o avançado Francisco Trincão no banco, o primeiro golo da partida foi apontado aos 29 minutos, pelo francês Dembele, a passe do argentino Lionel Messi, que fixou o resultado, aos 88 minutos.

A derrota da formação de Sevilha pôs fim a uma série de seis vitórias consecutivas na Liga espanhola e manteve a equipa no quarto posto, com 48 pontos.

Os catalães seguem com 53 pontos, mais um do que o Real Madrid, e a dois do líder, o Atlético de Madrid, do português João Félix, que no domingo visita o Villarreal.

Com o português Paulo Oliveira no onze titular, e Rafa Soares a entrar em campo aos 78 minutos, o Eibar empatou a um golo com o Huesca, lanterna-vermelha da prova.