Girona elimina Cádiz nos 16 avos de final da Taça do Rei

O Girona, que atua na segunda divisão do campeonato espanhol, venceu este sábado o Cádiz, da La Liga, por 2-0, com Valery Fernández a bisar, garantindo a passagem aos oitavos de final da Taça do Rei.

Depois de uma primeira parte sem golos, o extremo espanhol marcou, aos 48 e aos 58 minutos, para os catalães, aproveitando duas assistências do avançado argentino Nahuel Bustos, e fixou o resultado.

O Girona, atual oitavo classificado da La Liga2, segue em frente na prova, enquanto o Cádiz, que ocupa a nona posição da principal divisão espanhola, foi afastado nos '16 avos'.

Também o Almería, do segundo escalão, afastou este sábado o Alavés (La Liga), com a formação orientada pelo português José Gomes a golear em casa os bascos por 5-0.

Já o primodivisionário Valladolid precisou do prolongamento para derrotar, por 4-1, o Pena Deportiva.