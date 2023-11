Girona empata na receção ao Ath. Bilbao e falha assalto à liderança isolada da La Liga

O Girona empatou esta segunda-feira com o Athletic Bilbao (1-1), em casa, e desperdiçou a oportunidade de voltar a isolar-se no primeiro lugar da LaLiga.Após uma primeira parte sem golos, até foi a equipa catalã a inaugurar o marcador, por intermédio de Viktor Tsygankov, aos 55’, mas os bascos não demoraram a responder e igualaram o marcador 12 minutos depois, através de Iñaki Williams, assistido por Oihan Sancet.Com este resultado, o Girona vê interrompida a sequência de cinco jogos consecutivos a vencer e é 2.º, com os mesmos 35 pontos que o líder Real Madrid. Já o Athletic Bilbao, que vinha também de triunfos frente a Villareal e Celta de Vigo, é 5.º, com 25 pontos.