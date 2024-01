Girona segura liderança em Espanha com triunfo em Vigo

O Girona segurou este domingo a liderança da La Liga, ainda que com mais um jogo do que o Real Madrid, ao vencer no reduto do Celta de Vigo por 1-0, em encontro da 22.ª jornada.

Um golo de Portu, aos 20 minutos, foi suficiente para os catalães somarem o 17.º triunfo na prova, ao qual acrescentam apenas quatro empates e uma derrota.

Na classificação, o sensacional Girona passou a contar 55 pontos, contra 54 do Real Madrid, que venceu no sábado por 2-1 no reduto do Las Palmas, com reviravolta, e na quarta-feira cumpre o jogo em atraso, da ronda 20, no reduto do Getafe.

O FC Barcelona, que no sábado perdeu por 5-3 na receção ao Villarreal, é terceiro, com 44 pontos (21 jogos), mas pode ser alcançado hoje pelo Atlético de Madrid (20), quarto, e o Athletic (21), quinto.

O Celta de Vigo é 16.º colocado, com 17 pontos, mas pode cair na tabela com o decorrer da ronda.