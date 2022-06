Girona sobe à liga espanhola pela segunda vez na história

O Girona garantiu este domingo a promoção à Liga espanhola de futebol, pela segunda vez na sua história, ao vencer o Tenerife, nas Canárias, por 3-1, na segunda mão da final do playoff de subida.

Depois do nulo (0-0) verificado na primeira mão, há uma semana, na Catalunha, o Girona assegurou a subida ao escalão maior do futebol espanhol com uma vitória concludente, fora de casa, que começou a ser 'desenhada' à beira do intervalo, aos 42 minutos, com o golo do veterano avançado uruguaio Christian Stuani, na marcação exemplar de um penálti.

O Tenerife ainda conseguiu restabelecer o empate, aos 59 minutos, deixando tudo em aberto para a última meia hora, mas a equipa catalã retomou a dianteira do marcador com alguma felicidade e inabilidade da defesa insular, com o central José León a introduzir a bola na própria baliza, aos 68.

O golo que, praticamente, sentenciou a subida de divisão do Girona, numa altura em que a Tenerife procurava chegar aos 2-2, com muita 'sofreguidão' e pouco discernimento, aconteceu ao minuto 80, pelo lateral direito Arnau Martinez, a desviar ao segundo poste, com o pé direito, um cruzamento do lado oposto.

O Girona, que logrou pela primeira vez a subida à Liga espanhola em junho de 2017, ao fim de 87 anos, volta a fazer história ao juntar-se ao Almeria e ao Valladolid, primeiro e segundo classificados da 2ª Liga, que subiram diretamente ao principal escalão.