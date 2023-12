Girona venceu em Barcelona e Xavi ficou rendido: «Uma das melhores propostas de jogo que vi»

Xavi reconheceu a justiça do triunfo do Girona em Barcelona, por 4-2, deixando muitos elogios à equipa que lidera, de forma sensacional, a Liga espanhola, com mais 2 pontos do que o Real Madrid e mais sete que o Barça."Mereceram! O Girona tem uma das melhores propostas de jogo que vi, dá espetáculo. O jogo foi decidido por detalhes, faltou-nos eficácia e errámos demasiado na defesa", analisou o treinador dos blaugrana.Sem surpresa, Míchel apareceu radiante. "É especial porque somos líderes e porque batemos um grande Barça", atirou o técnico do Girona, moderando as expectativas: "A permanência está assegurada... vamos lutar pela Europa."