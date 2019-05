Godín anuncia adeus ao Atlético Madrid: «Nunca imaginei que este momento chegasse...»

Diego Godín não se contém e chora ao anunciar despedida do Atlético Madrid Diego Godín não se contém e chora ao anunciar despedida do Atlético Madrid

Numa conferência de imprensa onde estiveram o presidente do Atlético Madrid, Enrique Certezo, elementos da administração, o treinador Diego Simeone e vários companheiros de equipa (Griezmann, Giménez, Koke, entre outros), Diego Godín anunciou esta terça-feira, entre lágrimas, que esta vai ser a sua última época ao serviço dos colchoneros."Estou nervoso, mais do que se fosse jogar. Agradeço à imprensa, aos meus companheiros, aos que estão cá e aos que não estão, aos treinadores, ao presidente, aos meus pais... São os meus últimos dias no Atlético e queria comunicar-vos isso. Tenho muito carinho por este clube, por esta camisola, é uma família, uma forma de viver. Esta é a minha casa e por isso é muito difícil despedir-me. Nunca imaginei que este momento chegasse e não estou preparado. Aqui cresci como jogador, como pessoa", confessou.O defesa uruguaio, de 33 anos, contou que não houve acordo com o clube para a renovação do contrato. "Acabou-se um ciclo, uma etapa, e estou orgulhoso por ter feito parte da história do Atlético Madrid", referiu. "Sinto dor por me despedir, mas saio de cabeça erguida porque entreguei-me de corpo e alma. Saio com orgulho e tranquilidade."E prosseguiu: "Isto faz parte da vida, as mudanças fazem-nos amadurecer, ver as coisas de outra perspetiva. Não me arrependo de nada. Gostaria de jogar aqui até aos 40 anos, mas quero recordar o que vivi e vou continuar a apoiar a equipa."