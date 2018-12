Golo de André Silva apura Sevilha na Taça do Rei

Um golo de André Silva garantiu a vitória do Sevilha na receção ao Vilanovense, por 1-0, e a passagem da equipa andaluz aos oitavos de final da Taça do Rei de Espanha.O internacional português, que seria substituído pelo francês Ben Yedder, aos 66 minutos, marcou aos 49 minutos, na recarga a um penálti por si cobrado, golo que valeu a passagem à eliminatória, visto que na primeira mão se tinha verificado um 'nulo' em casa do Vilanovense, equipa que milita na II Liga B de Espanha.O Celta, orientado pelo treinador português Miguel Cardoso, ficou pelo caminho, ao perder por 2-0, em San Sébastián, frente à Real Sociedad, depois do empate a um golo em Vigo.Quem não teve dificuldades em resolver a eliminatória em casa foi o Villarreal, que depois do empate a três golos em Almeria, na primeira mão, goleou por oito golos sem resposta a equipa da II Liga espanhola.Por seu lado, o FC Barcelona, detentor do título, recebeu e venceu a Cultural Leonesa por 4-1, com dois tentos de Denis Suárez, um de Munir e outro de Malcol, depois de já te vencido em casa do adversário do terceiro escalão por 1-0.O internacional português Nelson Semedo foi titular, sendo substituído pelo francês Clement Lenglet, aos 62 minutos.Facilidades não teve, propriamente, o Valladolid, que esta época subiu à 1.ª Liga espanhola, para eliminar o Maiorca, da 2.ª Liga, ao marcar o golo da vitória, por 2-1, aos 88 minutos, pelo avançado italiano Daniele Verde, repetindo o resultado obtido nas Ilhas Baleares e seguindo em frente na prova.