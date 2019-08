Golo de Hazard dá vitória ao Real Madrid na Áustria

Um golo de Eden Hazard, o primeiro do belga com a camisola do Real Madrid, deu esta quarta-feira a vitória aos merengues num encontro de preparação diante do RB Salzburgo. Numa partida na qual o ex-portista Éder Militão foi titular, o internacional belga deixou a sua marca logo aos 19 minutos, com um golo de belo efeito.





Conseguido este triunfo, o segundo da pré-temporada, os merengues fecham a sua preparação no domingo, com um derradeiro particular diante da Roma.