Gonçalo Guedes bisa e apura Valencia para a próxima fase da Taça do Rei de Espanha

O Valencia precisou de fazer das tripas coração para eliminar (4-2) o modesto Terrassa, do quarto escalão espanhol de futebol, e qualificar-se para a terceira ronda da Taça do Rei de Espanha.

O extremo português entrou apenas no decorrer da segunda parte do encontro, aos 71 minutos, mas foi no prolongamento que todo o seu talento surgiu ao apontar os dois golos que confirmaram o triunfo ché, numa partida em que as duas formações terminaram com apenas 10 jogadores. Guillem Molina (Valencia) e Emilio Lucas (Terrassa) foram expulsos.

Nos restantes encontros da primeira eliminatória da prova, o Atlético Madrid (que não contou com João Félix entre as escolhas de Diego Simeone) eliminou o modesto Cardassar por 3-0. Ivan Saponjic, ex-Benfica, viu desde o banco de suplentes Lemar (24') e Ricard Sanchez (42') colocarem os colchoneros na frente, e já no relvado Vrsaljko (83') fixar o resultado final.

Já o Almería, equipa orientada pelo português José Gomes, apurou-se para a próxima fase da Taça do Rei de Espanha ao eliminar o Hospitalet por 4-1. Appiah (26'), Martínez (a.g., 39'), Ramazani (89') e Aketxe (90'+2) marcaram os golos que apuraram a formação do técnico luso.



Eis as equipas já apuradas para a próxima eliminatória da Taça do Rei de Espanha:



Málaga

Alcorcón

Burgos CF

Córdoba

Almería

Sporting Gijón

Castellón

Numancia

Amorebieta

Fuenlabrada

Atlético Madrid

Sabadell

Linares

Las Rozas

Levante

Valencia

Saragoça

Maiorca