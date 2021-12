Gonçalo Guedes brilha no dérbi e dá vitória ao Valencia

O Valencia venceu esta segunda-feira o dérbi com o Levante por 4-3, num duelo da 18.ª jornada da Liga espanhola no qual a grande figura foi o português Gonçalo Guedes. Afinal de contas, o extremo marcou dois golos e ainda assistiu num terceiro, da autoria de Carlos Soler.A jogar em casa e com Rúben Vezo a titular, o Levante até entrou a vencer e chegou a estar na frente por 2-0, mercê dos golos de Campaña (21') e Roger Martí (24'). Encostado às cordas e sem jogar um futebol vistoso, o Valencia acabou resgatado pelo talento de Guedes, que aos 44', com um grande disparo de pé esquerdo, reduziu o marcador para 2-1.A segunda parte veio e Guedes continuou em grande. O português até esteve 'ausente' no golo do empate, marcado por Carlos Soler de penálti aos 50', mas assumiu depois papel decisivo, ao assistir o colega para o bis aos 72'. E depois também fez ele próprio o segundo golo da sua conta pessoal, aos 85', a finalizar um contra-ataque no qual sentou defesa e guarda-redes com uma finta. Antes do final, Bardhi ainda reduziu para o Levante aos 90'+1, mas o marcador ficou mesmo em 4-3 favorável ao Valencia.Com este resultado, os che recuperam o sétimo posto, com 28 pontos (mais 1 do que o Barcelona), ao passo que o Levante segue em último, com apenas 8.