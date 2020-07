Gonçalo Guedes chegou aos 100 e quer continuar a somar

O avançado internacional português Gonçalo Guedes atingiu, no domingo, a marca dos 100 jogos pelo Valencia, no qual espera "continuar a evoluir como jogador e a ajudar a equipa" da Liga espanhola de futebol.

"Alcançar a marca dos 100 jogos numa equipa como o Valencia é um desafio enorme. Quero continuar a crescer, a evoluir como jogador e ajudar a equipa", afirmou o jogador luso, aos canais oficiais do clube che.

Gonçalo Guedes, que anotou dois golos de belo efeito desde a retoma da competição, diante de Osasuna e Granada, admitiu que "todos se lembram dos grandes golos e é bonito que assim seja", mas frisou que "o mais importante é o trabalho que se desenvolve, ajudar a equipa e ficar feliz com os feitos alcançados".

O internacional português, de 23 anos, disse estar "mais preparado e mais maduro" para desenvolver o seu futebol, e assegurou que o Valencia vai "lutar até ao fim" para melhorar o nono lugar que ocupa na Liga espanhola e alcançar o sexto posto, o último de acesso à Liga Europa da próxima época.

Gonçalo Guedes, que fez toda a formação no Benfica, está a cumprir a terceira temporada ao serviço do Valencia, onde chegou em 2017, proveniente do Paris Saint-Germain, por 40 milhões de euros.