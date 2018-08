Gonçalo Guedes conta estar em Valência no início de setembro

Gonçalo Guedes quer estar no dérbi de Valência, dia 2 de setembro e, segundo avança a imprensa espanhola esta manhã, está a trabalhar afincadamente nas instalações do PSG nesse sentido. O jogador português conta defrontar o Levante pelo Valencia, já depois do fecho do mercado de transferências, e tem inclusivamente falado com o treinador da formação espanhola sobre o tema. O problema é a intransigência dos franceses...Guedes tem contrato com o clube de Paris, é desejado em Valencia, só que o PSG pede uma soma demasiado avultada pelo seu passe. O internacional português aguarda pacientemente o acordo entre os dois clubes, porque o seu desejo é voltar a Espanha, onde jogou na última época, por empréstimo."O seu desejo é regressar, mas o preço é demasiado elevado... Temos de ser prudentes. Estamos a trabalhar para que venha, mas também estamos preparados para o caso de não chegar", contou o diretor geral do Valencia, Mateo Alemany.