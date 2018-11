Gonçalo Guedes de regresso aos convocados do Valencia

O regresso do futebolista português Gonçalo Guedes, após uma lesão no adutor da perna esquerda, foi esta sexta-feira a principal novidade nos convocados do Valencia, para a receção de sábado ao Girona.Gonçalo Guedes, que regressa três semanas e cinco dias depois, saiu lesionado aos 12 minutos do encontro da oitava jornada da Liga Espanhola, no Mestalla, frente ao Barcelona, de Nélson Semedo (1-1), a 7 de outubro.O avançado luso falhou quatro encontros, dois para a Liga Espanhola, um para a Taça do Rei e outro para a Liga dos Campeões.O antigo jogador do Benfica ficou também impossibilitado de representar a seleção portuguesa de Fernando Santos nos jogos na Polónia, para a Liga das Nações, e num particular na Escócia, tendo sido substituído por Rafa.Ao contrário de Guedes, o técnico Marcelino García Toral não terá disponíveis o defesa italiano ex-Sporting Cristiano Piccini, o atacante russo Denis Cheryshev e o médio espanhol Dani Parejo, todos por lesão.O Valência está no 14.º lugar da Liga Espanhola, com 11 pontos, a 10 do líder, o Barcelona.