Gonçalo Guedes marca na derrota do Valencia frente ao Alavés

O futebolista português Gonçalo Guedes marcou este domingo um golo insuficiente para o Valencia evitar a derrota por 2-1 no estádio do Alavés, que teve no ex-portista Loum um dos 'artilheiros', em jogo da 24.ª jornada da Liga espanhola.

O avançado restabeleceu o empate aos 62 minutos, através de uma grande penalidade, a mesma forma 'encontrada' pelo Alavés para marcar o golo do triunfo, por Joselu, aos 76, depois de o médio senegalês Loum, emprestado pelo FC Porto, ter aberto a contagem, aos 14.

Tal como Gonçalo Guedes, que marcou o nono golo esta época no campeonato espanhol, também o defesa português Thierry Correia foi titular na equipa visitante, acabando por ser substituído pouco depois do segundo golo dos anfitriões.

O Valencia ocupa o 12.º lugar e poderá ser igualado pontualmente pelo Espanyol, que recebe ainda hoje o FC Barcelona, enquanto o Alavés, que não vencia desde 06 de novembro de 2021, subiu à 18.ª e antepenúltima posição, ainda em zona de despromoção, numa prova liderada pelo Real Madrid.