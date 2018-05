Continuar a ler

Gonçalo Guedes, um dos 23 eleitos de Fernando Santos para a fase final do Mundial de 2018, fechou o campeonato espanhol com cinco golos, em 33 jogos, 27 dos quais como titular.O futebolista português jogou no conjunto che por empréstimo dos franceses do Paris Saint-Germain e os adeptos do Valência, na despedida, pediram ao português para ficar.O italiano Simone Zaza apontou, aos 28 minutos, o outro tento do Valencia, que fechou o campeonato no quarto lugar, com 73 pontos, a três do Real Madrid, terceiro, enquanto Lucas Perez marcou, aos 80, para o Depor, 18.º colocado.