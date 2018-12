Gonçalo Guedes operado no Porto a uma pubalgia

Gonçalo Guedes vai ser operado na sexta-feira, no Hospital Santa Maria (Porto), a uma pubalgia, que se agravou nas últimas semanas, anunciou esta quarta-feira o clube espanhol.A operação será conduzida pelo cirurgião português Vieira Amândio, em coordenação com o departamento médico do clube espanhol, liderado por Pascual Casan, que vai assistir à intervenção."O tempo estimado de recuperação andará entre um mês e meio e dois meses, em função da evolução do jogador", lê-se no site oficial do Valencia.