Gonçalo Guedes quer ser visto por um médico fora do Valencia

Gonçalo Guedes sofreu uma contusão, mas está parado há mais de um mês, e Carlos Soler continua lesionado no tornozelo, mantendo-se igualmente fora das opções do técnico do Valencia. O balneário dos 'ché' está descontente com os novos serviços médicos do clube, chefiados pelo dr López, e não entende por que razão as lesões não só se acumulam como tardam em ser debeladas.





Segundo escreve o jornal 'As', o português quer ser visto por outro médico, fora do clube, da sua confiança. O treinador Albert Celades chegou a reconhecer que foi feito um mau diagnóstico da lesão de Gonçalo e a verdade é que o jogador está há muito tempo a recuperar de um problema teoricamente simples.As lesões sucedem-se, jogo após jogo, e o dr López já tem em mãos 9 jogadores. Os futebolistas querem explicações, sobretudo Gonçalo Guedes e Soler, que sofreram mazelas aparentemente pouco complicadas, mas das quais tardam em recuperar.