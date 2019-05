Gonçalo Guedes recorda episódio que o faz dizer não às promessas: «Apaguei as fotos todas»

Gonçalo Guedes destaque em Espanha em dia de tributo a Niki Lauda



O Valencia de Gonçalo Guedes disputa a final da Taça do Rei frente ao Barcelona este sábado (às 20 horas), um troféu que o internacional português sonha conquistar, mas sem fazer promessas."Não foi numa temporada fácil. Conseguimos dar a volta a muitas situações difíceis para conseguir no último jogo garantir presença na Liga dos Campeões . Era um objetivo desde o início e é o reconhecimento do trabalho de todo o ano e estamos motivados para a final da taça", confessa Gonçalo Guedes em entrevista ao jornal espanhol 'Marca'.O internacional português sublinha a motivação da sua equipa para conquistar a Taça do Rei, mas reconhece a grandeza do adversário, que acredita já ultrapassou a desilusão da Liga dos Campeões - eliminado de forma dramática pelo Liverpool da final."O Barcelona é uma das melhores equipas do mundo, tem jogadores de grande qualidade, um treinador e corpo técnico muito bom, é um grande clube. Seguramente vão querer ganahar, por muitos títulos que tenham, é sempre bom ganhar mais um", afirmou Guedes, que aprendeu a lição das promessas e por isso diz que não as volta a fazer."Uma vez fiz uma promessa e não gostei. Tive de rapar a cabeça. Foi há sete anos e não volto a fazer. Não há fotografias, apaguei-as todas."