Gonçalo Tabuaço estreia-se como titular na baliza do CD Lugo

Gonçalo Tabuaço, internacional sub-21 por Portugal, estreou-se no passado fim-de-semana na baliza do CD Lugo, clube galego que disputa o terceiro escalão do futebol espanhol. Aliás, o ex-guarda-redes de Estrela da Amadora e BSAD foi um dos elementos em destaque no conjunto treinado pelo antigo internacional espanhol Pedro Munitis, ao manter a sua baliza inviolada diante do Fuenlabrada.No final do encontro, o guardião, de 22 anos, revelou à sua assessoria de imprensa um misto de alegria e desilusão. "Foi uma boa estreia. Era algo pelo qual vinha trabalhando há já algum tempo. Faltaram os 3 pontos, mas fico satisfeito por poder ter ajudado a manter a baliza a zeros", confidenciou o guarda-redes que em junho de 2022 se estreou na seleção comandada por Rui Jorge, na goleada, por 9-0, ao Liechtenstein.