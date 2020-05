Governo admite regresso do futebol, mas Madrid e Barcelona estão longe de cumprir os critérios

Segundo as normas divulgadas este sábado pelo governo espanhol, o futebol em Espanha poderá voltar, mas apenas nas zonas que estejam já na fase 2 de desconfinamento. A partir de segunda-feira várias cidades entram nessa referida segunda fase, mas zonas como Madrid e Barcelona estão ainda na fase 0 e as autoridades consideraram prematuro levantar as medidas de restrição que estão em vigor. Recorde-se que regresso de La Liga está previsto para dia 12 de junho.

O documento divulgado pelas autoridades reforça que os jogos terão necessariamente de decorrer à porta fechada, sendo apenas permitida a entrada no recinto das “pessoas indispensáveis para a realização do evento”, como “os meios de comunicação social responsáveis pela transmissão televisiva dos jogos”.

Quanto aos treinos, o governo permite que se possam realizar, em todo o território, sessões conjuntas e com bola, mas “sempre que possível em grupos, evitando superar 50% da capacidade do recinto, […] podendo ser usados os balneários”. Além da obrigação de limpeza frequente de todos os espaços e material, está proibida a presença de meios de comunicação social nos treinos.