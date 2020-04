Governo espanhol aprova 'lay-off' do Atlético Madrid

O Ministério da Economia, Emprego e Competitividade de Espanha aprovou o pedido de 'lay-off' solicitado pelo Atlético Madrid devido à crise financeira provocada pela pandemia do novo coronavírus.





A medida, conhecida como ERTE (Expediente de Regularização Temporária de Emprego), abrange 453 funcionários do clube e pretende, como o CEO do clube Miguel Ángel Gil já havia esclarecido publicamente, garantir a viabilidade económica do emblema colchonero.A 'Marca' informa que a decisão foi comunicada pela Direção Geral do Trabalho da Comunidade de Madrid e destina-se a trabalhadores que, face ao atual estado de emergência que vigora em Espanha, estão impedidos de desempenhar as suas funções, casos dos funcionários das lojas do clube no estádio Wanda Metropolitano e em vários pontos da cidade de Madrid, bem como funcionários, técnicos e assistentes que trabalham na academia do clube com as equipas da formação.Recorde-se que no início deste mês de abril os responsáveis colchoneros já haviam definido um corte salarial de 70% no plantel principal.