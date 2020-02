Granada afasta detentor do troféu e está nas meias-finais da Taça do Rei

Um 'bis' de Roberto Soldado colocou esta terça-feira o Granada nas meias-finais da Taça do Rei de Espanha, ao eliminar o detentor do troféu Valencia (2-1), com o golo decisivo a surgir nos descontos.

O conjunto andaluz, com os portugueses Domingos Duarte e Rui Silva no banco de suplentes, mas ainda privado do reforço de inverno Gil Dias, inaugurou o marcador logo aos 3 minutos, quando Roberto Soldado bateu Domenech à entrada da área.

Do outro lado, o clube ch', sem Thierry Correia e com Gonçalo Guedes em campo desde o minuto 68, depois de três meses e meio afastado devido a lesão, só conseguiu responder com eficácia a cinco minutos no intervalo, por intermédio de Rodrigo, uma igualdade que se manteve até perto do fim do tempo regulamentar.

Quando o prolongamento estava à vista, o experiente ponta de lança espanhol tornou-se na figura da eliminatória, ao voltar a bater o guardião da antiga equipa (90'+4), de grande penalidade.