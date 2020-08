Granada anuncia caso positivo de Covid-19

O Granada anunciou esta manhã a existência de um caso positivo entre o plantel sénior, em resultado dos testes realizados esta quarta-feira. O clube informou que o jogador em causa é Jorge Molina.





O avançado de 38 anos, que assinou esta quarta-feira pelo Granada proveniente do Getafe, está assintomático, já foi isolado do resto da equipa e encontra-se sob "acompanhamento constante do departamento médico", informou o clube espanhol em comunicado oficial.