Granada desqualificado da Taça do Rei por utilização indevida de guarda-redes

| Resolución adoptada por el Juez Disciplinario en referencia al partido correspondiente a la Primera Eliminatoria de la #CopaDelRey entre Arosa SC y Granada CF.



?? Texto completo: https://t.co/LVUJzfB8TE pic.twitter.com/7HItI6vzd0 — RFEF (@rfef) November 7, 2023

O Granada foi desqualificado da Taça do Rei pela Federação Espanhola de futebol, apesar de ter vencido o Arosa por 3-0 na primeira ronda da competição. A RFEF deu razão ao clube da terceira divisão, que apresentou queixa após o final do jogo.Em causa está a utilização indevida do guarda-redes Adri López, de 24 anos, que está inscrito na equipa B do emblema espanhol. De acordo com os regulamentos, um jogador da formação secundária com mais de 23 anos não pode jogar numa competição não profissional e, para a RFEF, a Taça do Rei não tem estatuto de profissional.