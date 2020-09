Granada vence Ath. Bilbao e Osasuna bate Cádiz na 1.ª jornada da Liga espanhola

O Granada, com os internacionais portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, e o Osasuna entraram este sábado a ganhar na nova temporada da Liga espanhola de futebol, derrotando o Athletic Bilbao e o Cádiz, respetivamente, ambos com triunfos por 2-0.

Em Granada, os golos só apareceram no segundo tempo, com o venezuelano Yangel Herrera, que está emprestado pelo Manchester City, a fazer o primeiro aos 49, com um 'fulminante' remate de cabeça, e com o espanhol Luis Milla a fechar o marcador apenas quatro minutos depois, com um forte remate de fora da área.

O guarda-redes Rui Silva e o defesa Domingos Duarte, que estiveram recentemente ao serviço da seleção portuguesa, atuaram durante os 90 minutos, enquanto o guarda-redes suplente Andorinha, ex-FC Porto, não saiu do banco.

No outro encontro entre o Osasuna e o Cádiz, a formação de Pamplona superiorizou-se ao emblema recém-promovido à La Liga, com o ex-portista Adrián a abrir o ativo aos 10 minutos, com um toque subtil por cima do guardião rival.

Aos 79, o médio espanhol Ruben Garcia fixou o resultado nos 2-0, com um remate oportuno no interior da área adversária.

A edição 2020/21 da Liga espanhola de futebol arrancou hoje com um nulo entre Eibar, de Paulo Oliveira e Rafa, e Celta Vigo.

Paulo Oliveira foi titular no centro da defesa do Eibar, enquanto o lateral esquerdo Rafa foi lançado na partida aos 84 minutos, para o lugar do médio veterano Pedro León.