Granada volta a vencer e apanha Real Madrid na liderança da LaLiga

O Granada, com o português Rui Silva a titular na baliza, igualou este domongo o Real Madrid na liderança da Liga espanhola após vencer no campo do Getafe, por 1-0, na sétima jornada.

Com Silva como guarda-redes, mas sem o defesa central Domingos Duarte, lesionado, o Granada somou a quarta vitória na competição, segunda consecutiva, graças um golo de Montoro, aos 45+2 minutos, de grande penalidade, e colou-se ao campeão Real Madrid no topo de classificação, com 13 pontos.

Para já, Real e Granada partilham a primeira posição com um ponto de vantagem sobre o Villarreal, segundo classificado, que podia ter terminado a ronda na liderança, contudo acabou por empatar a zero no campo do Cádiz, mas podem ainda ser ultrapassados pela Real Sociedad, que recebe hoje o Huesca.

No primeiro jogo do dia, o Alavés foi o terreno do Valladolid, último classificado, vencer por 2-0, com Jota, jogador emprestado pelo Benfica, a não sair do banco de suplentes da equipa da casa.