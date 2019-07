Griezmann arrisca multa pesada no Atlético Madrid

Antoine Griezmann cumpriu a promessa e não compareceu no treino de ontem do Atlético Madrid, arriscando agora uma multa pesada. O avançado francês estava obrigado a apresentar-se, juntamente como os internacionais Oblak, Lemar e João Félix, mas foi ausência notada e o emblema da capital espanhola promete mão pesada, uma vez que está agastado com toda a situação em torno do futuro do craque.





O atacante gaulês informou oficialmente o Atlético Madrid de que vai pagar a cláusula de rescisão [120 milhões de euros], sentindo-se legitimado a faltar aos trabalhos da equipa... até por não se sentir com estabilidade emocional para comparecer no estágio. O jogador deve depositar ainda esta semana o valor da cláusula nos cofres do Atleti e libertar-se do atual contrato, juntando-se depois ao novo clube, o Barcelona.