Griezmann: «Foi muito difícil dizer não ao Barcelona»

Antoine Griezmann foi protagonista de uma das novelas do verão, com o 'vai ou não vai' para o Barcelona. Assediado desde o Natal do ano passado - o Atlético Madrid chegou a apresentar uma queixa contra os catalães na FIFA - o jogador francês, campeão do Mundo na Rússia, conta que não foi fácil dizer que não ao campeão espanhol. Numa entrevista ao Canal Plus o avançado explica ainda que o facto de ter de ficar na sombra de Messi pesou na decisão de permanecer nos colchoneros."Foi uma decisão difícil de tomar. Tens o Barça, que te quer, que te chama, que de manda pequenas mensagens pelos jogadores. Depois, tens o clube onde estás, onde és um jogador importante. O Atlético fez um projeto em teu redor, esforça-se para que fiques, tanto ao nível salarial como desportivo", contou Griezmann.O papel do treinador, Diego Simeone, foi importante. "O que determinou o rumo da minha decisão foi o treinador e os meus companheiros. Depois de um jogo que fui assobiado, vieram a minha casa de surpresa para me alcalmarem, para falarem comigo e mostrarem-me que confiavam em mim."Inquirido se o facto de ficar na sombra de Messi teria pesado na sua decisão, Griezmann admitiu que sim. "Pode ser", referiu, acrescentado: "Ser companheiro de Messi pesava, mas os meus companheiros e o clube fizeram de tudo para que eu ficasse. Falaram comigo, aumentaram-me o salário e mostraram que esta é a minha casa e que não devia ir embora."