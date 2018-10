Griezmann: «Não consegui perceber o The Best, nem tentei»

Antoine Griezmann confessou que não percebeu as nomeações e a atribuição do prémio The Best, que coroou Modric como o melhor jogador do planeta - Ronaldo e Salah eram os outros finalistas. O avançado francês salientou o facto de nenhum campeão do Mundo ter figurado nos três candidatos finais."Não foi apenas por mim, foi pelos restantes jogadores franceses também. Não consegui perceber, mas também não tentei. Foi uma surpresa o facto de nenhum campeão mundial ter sido nomeado", revelou em entrevista à ESPN.Questionado sobre se sonha com a Bola de Ouro, Griezmann não escondeu nada: "Na verdade sim. Não tenho medo de dizê-lo. Sonho com a Bola de Ouro, com a Liga dos Campeões, com o Mundial. Sonho com muitas coisas. Sonho ter três filhos. Estes sonhos motivam-te quando acordas de manhã e tens objetivos para alcançar".Para o jogador do Atlético Madrid, a conquista daquele troféu "é o mais alto a que se pode chegar": "É o prémio mais histórico, de maior prestígio. Sou um jogador que pensa mais coletivamente do que de forma individual, mas seria agradável por tudo o que passei, especialmente por separar-me da minha família aos três anos. Até ter 18 anos, quando assinei o meu primeiro contrato profissional, vivi momentos difíceis. Só por isso já seria incrível para os meus pais, os meus irmãos e para mim".