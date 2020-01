Gripe ataca plantel do Sp. Gijón e leva federação espanhola a cancelar jogo em Saragoça

A Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) decidiu cancelar o encontro entre Saragoça e Sporting Gijón, agendado para sexta-feira, na 22.ª jornada da 2.ª Liga espanhola, devido a um surto de gripe que está a afetar a equipa de Gijón.





O emblema das Astúrias já havia solicitado a suspensão do encontro e anunciou que a comitiva iria viajar preventivamente para Saragoça com todos os jogadores, divididos em dois autocarros.De resto, esta quinta-feira, o Sporting Gijón realizou um último treino que contou apenas com 10 jogadores e alguns deles com "ameaça de poderem ser vítimas nas próximas horas", esclareceu o clube em comunicado.