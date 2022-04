Guarda-redes agredido em Espanha quebra silêncio: «Levar rivalidades a este ponto de ódio...»

Joan Femenías, guarda-redes dos espanhóis do Real Oviedo, foi agredido no último sábado por jogadores do Sporting Gijón em pleno relvado, no final do jogo da 36.ª jornada da 2.ª liga espanhola que opôs as duas equipas e que terminou com a vitória (0-1) do Real Oviedo. Esta segunda-feira, o guardião garantiu que não se dirigiu a qualquer jogador do clube adversário e que apenas festejou a vitória da sua equipa que segue no 6.º lugar."Quando o jogo acabou, com a emoção e a alegria que tinha depois de um jogo duro, comecei aos saltos com as mãos no ar, mas não olhei para ninguém. De repente, sinto um empurrão pelas costas, um golpe e um jogador do Sporting Gijón perguntou-me por que raio estava a celebrar. Não houve qualquer tipo de troca de palavras, não fiz nenhum gesto. Quando ganhas um dérbi e estás bem na tabela, queres celebrar a vitória. Daí até se interpretar isto como uma provocação. É futebol", contou Femenías à Rádio Marca, pedidno para que o incidente seja esquecido."Ninguém do Sporting Gijón me pediu desculpa, mas gostava que isto ficasse para trás e que se focasse mais na paixão que se sente nestes jogos. São rivalidades, mas levá-lo a este ponto de ódio e algo mais entre jogadores não traz nada de positivo nem é um exemplo", sublinhou.