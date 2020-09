Guarda-redes assume: «Ganho muito mais dinheiro como youtuber do que com o futebol»

Carles Santaló tem 22 anos é guarda-redes e joga numa equipa da 3.ª divisão espanhola. Mas Carles também é conhecido como Kolderiu, um youtuber de sucesso no país 'nuestro hermano'.





"Sou futebolista e youtuber e a ambas as coisas dedico bastante tempo. Mas ganho muito mais como youtuber do que como futebolista da 2.ª divisão", assumiu o jovem futebolista à rádio 'Marca'.Carles Santaló ou Kolderiu diz que já sentiu que "muitas portas se fecham" por causa da sua carreira como youtuber. "Muitas vezes os clubes e os treinadores não me prestam tanta atenção por causa da minha outra atividade".O guarda-redes assinou esta semana contrato com o DUX Internacional de Madrid.