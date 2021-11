Guarda-redes espanhol de 17 anos morre num acidente de mota

Raúl Martínez Capel, guarda-redes de 17 anos da equipa de juvenis do Español de El Alquián, morreu ontem no hospital de Torrecárdenas, no sul de Espanha, depois de sofrer sexta-feira à noite um acidente de mota, escreve o 'Voz de Almería'.Segundo o jornal, Capel seguia à pendura com um amigo, que também ficou ferido com gravidade, encontrando-se internado nos cuidados intensivos do mesmo hospital.De acordo com fontes do clube citadas pelo 'Voz de Almería', os dois jovens circulavam na cidade por volta das 22 horas quando chocaram um um carro num cruzamento.Raúl sofreu ferimentos muito graves, foi rapidamente conduzido ao hospital, onde esteve em coma induzido, acabando por não resistir.