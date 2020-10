Guarda-redes português Pedro Pereira é reforço do Cartaya

O guarda-redes português Pedro Pereira foi esta quinta-feira anunciado como reforço dos espanhóis do Cartaya, deixando de representar o vizinho Canela. O seu novo clube pagou a taxa prevista nos regulamentos da Federação Espanhola para garantir o concurso do guardião.





Natural de Monte Gordo e formado no Lusitano de Vila Real de Santo António, Pedro Pereira, de 28 anos, representou diversos clubes algarvios e o Cartaya é o seu terceiro clube em Espanha, depois do Ayamonte e do Canela.O Cartaya disputa a divisão de honra da Andaluzia, competição com início marcado para o próximo dia 18 de outubro.Na época passada Pedro Pereira esteve em destaque ao serviço do Canela, somando 21 jogos até à paragem das competições, devido à pandemia do Covid-19.